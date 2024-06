Dzień Otwarty Przystani Specek

Lato to czas odpoczynku, relaksu i... nauki! Chociaż wakacje kojarzą nam się przede wszystkim z beztroskim spędzaniem czasu, to właśnie teraz mamy więcej wolnego czasu, który możemy wykorzystać na rozwój osobisty i zawodowy, więc jeśli szukasz możliwości rozwoju online i chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie działać w biznesie online to dołącz do bezpłatnego Dnia Otwartego Przystani Specek!

Co Cię czeka?

Prelekcje

Wywiady

Panel dyskusyjny

Sesja Q&A na żywo - wpadnij i pytaj o co chcesz!

Bonusy - w tym workbook oraz możliwość zajrzenia do Przystani Specek, a jak Ci się spodoba i będziesz chciała zagościć w niej na dłużej to mam dla Ciebie specjalną zniżkę!

Wśród zaproszonych gości znajdziesz osoby działające na rynku od bardzo dawna, ale też i osoby, które mogą Ci być bliższe, bo na rynek wkroczyły stosunkowo niedawno. Co myślisz o takim połączeniu? Mam nadzieję, że będzie dla Ciebie inspirujące!

Specki Dnia Otwartego

Paulina Smaszcz, Kasia Figuła, Aga Malińska, Kasia Grzech, Kasia Racisz, Katarzyna Wojdyła, Izabela Obidzińska, Aneta Szostak-Sulewska, Magdalena Łopatkiewicz, Alicja Pianka, Karolina Nowicka, Katarzyna Dąbrowicz, Aleksandra Myszyńska, Wiktoria Wałęsa

Dla kogo to wydarzenie?

To wydarzenie jest dla Ciebie jeśli:

Masz wiedzę, ale nie potrafisz ruszyć z miejsca

Szukasz sposobów na rozwinięcie swoich umiejętności

Szukasz inspiracji jak pozyskać klientów

Masz już swoją działalność, ale nie zarabiasz na niej tyle, ile chcesz

Widzisz ogromną wartość w pracy online i wiesz, że może dać Ci to niezależność finansową i pracę na Twoich zasadach

Chcesz stworzyć własne miejsce w sieci lub nauczyć się je tworzyć dla innych

Wydarzenie to jest dla każdego, kto chce wziąć swoje życie zawodowe w swoje ręce i osiągnąć sukces online!

Data wydarzenia: 1 lipca 2024, start - godz. 9:00

Jak dołączyć?

Wystarczy, że zapiszesz się na wydarzenie – https://sylwiastein.pl/dzien-otwarty-przystani-specek/ – poprzez dołączenie do mojego newslettera. W dniu wydarzenia otrzymasz ode mnie linka do Dnia Otwartego oraz spotkania Q&A. Wyślę Ci także bonusy i instrukcję jak skorzystać z bezpłatnej wejściówki do Przystani Specek.

Masz pytania? Napisz do mnie: kontakt@sylwiastein.pl